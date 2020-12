Tchad Consensus renforce son engagement en faveur de la jeunesse

N'Djamena - L'organisation "Tchad Consensus" a organisé samedi son assemblée générale ordinaire sur le thème : "Une jeunesse tchadienne consensuelle".



Les assises ont permis à l'organisation de faire un bilan annuel de ses activités et d'examiner les forces et faiblesses. Malgré la Covid-19, le président de l'organisation Casimir Yodoyman se félicite du bilan.



Compte tenu des sollicitations au niveau politique, l'assemblée générale de "Tchad Consensus" a donné mandat au bureau exécutif de réfléchir et discuter avec des partis politiques en vue des négociations visant à participer à la gestion de la laïcité.



"Nous avons eu à élaborer un certain nombre de stratégies qui vont nous faire déployer sur l'ensemble du territoire pour plus des mobilisation des jeunes de notre pays", affirme Casimir Yodoyman.



"Tchad Consensus" est une organisation de jeunes, mise sur pied l'année dernière. Elle a pour but de contribuer au développement socio-économique et culturel.



Casimir Yodoyman déclare que depuis un certain temps, la jeunesse ne s'intéresse pas à la chose publique ni aux prises de décisions. Il l'interpelle afin qu'elle se lève pour le travail de citoyenneté.



​Le président du Conseil national consultatif de la jeunesse (CNCJ), Abakar Al-amine Dangaya, était également présent. Il se félicite des actions de "Tchad Consensus" réalisées en un an.