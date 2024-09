Tchad : Construction en terre battue avec toits en bois à Gaoui

Atouts du Projet

Écologique : L'utilisation de la terre battue comme matériau de construction est respectueuse de l'environnement, favorisant une meilleure régulation thermique.

Esthétique : Les toits en bois ajoutent une touche esthétique, intégrant l'architecture dans le paysage naturel du Tchad.

Tourisme : Ce type de construction contribue à l'attractivité touristique de Gaoui, attirant les visiteurs désireux de découvrir la culture et le patrimoine local.



Importance Touristique

Gaoui est non seulement un lieu d'habitation, mais aussi une destination qui reflète la richesse culturelle et naturelle du Tchad. Les projets de construction comme celui-ci renforcent l'identité locale tout en soutenant le développement économique par le biais du tourisme.