Tchad : Coopération renforcée entre le ministère de l'Éducation nationale et de la Promotion civique et les partenaires européens pour l'éducation

D'un montant total de 40 millions d'euros (26,2 milliards de FCFA), ce projet cofinancé par l'UE et l'Agence française de développement (AFD) vise à réduire l'analphabétisme et à améliorer l'accès à l'éducation des filles dans les provinces du Logone Oriental, du Mandoul, du Wadi Fira et du Ouaddaï.



Couvrant sept provinces (Guéra, Mayo-Kebbi Est, Ouaddaï, Batha, Mandoul, Moyen-Chari et Wadi-Fira), ce programme contribue à l'amélioration de la qualité de l'enseignement primaire grâce à la formation continue à distance des enseignants.



Doté d'un financement de 5 milliards de FCFA, ce programme intervient dans quatre provinces, dont le Logone Oriental, pour renforcer le système éducatif de base.



Ce projet vise à appuyer le développement du système éducatif dans la région de Batha.

Ces échanges fructueux démontrent la volonté commune du Tchad et de ses partenaires européens de promouvoir un système éducatif de qualité, accessible et inclusif pour tous les enfants tchadiens. Les projets discutés contribueront indéniablement à l'atteinte de cet objectif en ciblant notamment la réduction de l'analphabétisme, l'amélioration de la qualité de l'enseignement et la promotion de la scolarisation des filles, en particulier dans les zones les plus vulnérables du pays.