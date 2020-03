Tchad - Coronavirus : les services sanitaires provinciaux appellent à la vigilance

Le délégué sanitaire provincial du Logone occidental, Dr Redmbayo Honoré, a déclaré mardi que le coronavirus est une maladie redoutable qui domine l'actualité dans le monde entier.



Il a rappelé que le coronavirus est une maladie virale due à un virus d'une famille plus large. "C'est des paquets de virus qui donnent une maladie de type grippe. Cette fois-ci, parmi cette famille, il y a un qui s'est détaché, qui est vraiment nouveau, qu'on appelle le Coronavirus de type D n° 19. Il a commencé depuis 2019 en Chine et s'est amplifié en 2020. La maladie a commencé d'abord à se développer en Chine", a indiqué Dr Redmbayo Honoré.



"Avec le mouvement des hommes, la maladie s'est déplacée de Chine pour aller jusqu'à d'autres pays (...) La maladie est entrain de toucher presque tous les pays. Au moment où je vous parle, c'est plus de 17 pays qui ont été touchés. A ce niveau, on ne parle plus d'épidémie mais de pandémie parce que ça touche plusieurs continents à la fois", a-t-il expliqué.



Une personne infectée par cette maladie peut développer une certaine symptomatologie avec des signes qui apparaissent dont la fièvre, la toux, la fatigue, et des douleurs musculaires.



Selon le délégué sanitaire provincial du Logone occidental, "ça donne une symptomatologie qui ressemble beaucoup plus au paludisme mais la particularité, c'est sur fond de toux."



"L'on dit que d'emblée, ça évolue vers une forme sévère. A la longue, ça peut tuer rapidement la personne. La contamination se fait d'une personne malade ou par le contact", a-t-il dit.



Jusqu'à ce moment, au Tchad, on n'a pas encore notifié de cas, mais la situation épidémiologique est très inquiétante du simple fait qu'avec les mouvements de population, nos pays limitrophes sont déjà touchés. Nous sommes trop vulnérables.



La population est invitée à la sérénité, au respect des règles d'hygiène élémentaires (se laver les mains avec du savon après chaque sortie, tousser/éternuer sur son coude ou un mouchoir à usage unique, éviter les lieux où il y a un important nombre de personnes., etc).



"Si un cas survient, on va passer des mesures élémentaires à des mesures beaucoup plus appropriées en fonction du cas qui se présenter", a relevé Dr Redmbayo Honoré. Il a appelé la population à être vigilante, et à éviter des contacts avec des étranger qui reviennent des pays où il y a déjà une contamination.



Des mesures sont entrain d'être prises dans les différents hôpitaux pour faire face à toute éventualité.