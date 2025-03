Tchad : Coup de balai au cadastre et à la topographie, le Ministre Mahamat Assileck Halata ordonne le départ des stagiaires

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mahamat Assileck Halata, a effectué une visite surprise à la Direction du Cadastre et à la Direction de la Topographie le 13 mars 2025. Le constat a été amer : des bureaux occupés par des stagiaires, des chefs de service absents et une cour remplie de démarcheurs. Le Ministre a immédiatement ordonné le départ de tous les stagiaires, dont certains étaient présents depuis plus de dix ans.





Des stagiaires occupant des postes de responsabilité





Accompagné du Secrétaire Général Adjoint, de l'Inspecteur Général, du Conseiller Juridique, de l'Inspecteur Technique et du Directeur de Cabinet, le Ministre a constaté que chaque bureau était occupé par un stagiaire. Certains stagiaires étaient présents depuis des années, voire des décennies, certains depuis 2008, occupant des postes de responsabilité sans statut légal.





Des chefs de service absents et une cour anarchique





L'inspection a également révélé l'absence de plusieurs chefs de service et la présence de nombreux démarcheurs dans la cour des services. Cette situation témoigne d'un manque de contrôle et d'une organisation défaillante.





Une décision radicale pour rétablir l'ordre





Face à ces dysfonctionnements, le Ministre a pris une décision radicale : il a ordonné à l'Inspection Générale et à la Direction Générale de l'Administration de renvoyer tous les stagiaires sans délai. Cette mesure vise à rétablir l'ordre et à garantir le bon fonctionnement des services du cadastre et de la topographie.