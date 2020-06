Tchad - Covid-19 : À Mongo, des masques distribués dans toute la ville

Le comité provincial de crise contre la Covid-19 de la ville de Mongo a procédé dimanche matin à une distribution des masques de protection (cache-nez) dans les différents coins de cette ville.



Le point de départ était le rond-point du parc automobile de la ville de Mongo, en passant par le grand marché, le carrefour des moto-taxis (clandomens) ou encore le Centre de lecture et d'animation culturelle.



À l'issue de cette distribution, plusieurs personnes ont reçu les caches nez. À travers cette campagne de sensibilisation et distribution de masques, Baïwa Mackaye Hatap, Président du comité de crise, se dit ravi car c'est par l'action qu'on peut arriver au bout d'une lutte et surtout à l'heure actuelle de Covid-19.