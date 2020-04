Tchad - Covid-19 : Al Nassr TV appelle à une transparence du volet communication

Le président du conseil d’administration de la chaine de télévision Alnassr, Aboubakar Mahamat Abdallah Borgo, a appelé mercredi la cellule de veille et de sécurité sanitaire à une meilleure gestion des fonds du volet sensibilisation et communication, en impliquant davantage les médias face à la pandémie de Covid-19.



"Le monde vit une crise sanitaire dont aucun pays n’est à l’abri. Le Tchad doit redoubler de vigilance. Force est de constater que le fonds mis à la disposition de la structure chargée de gérer le volet sensibilisation et communication aurait pris une autre destination", a déclaré Aboubakar Mahamat Abdallah Borgo.



"Nous profitons de l’occasion pour demander à ceux, en charge de ce volet, de privilégier la transparence dans la gestion de ce fonds et exigeons que les médias soient associés", a-t-il ajouté.



Une nouvelle fréquence pour la chaîne



Depuis quelques jours, les téléspectateurs d'Alnassr TV ont du mal à capter sur la fréquence 11526. La chaine s'excuse auprès de ses téléspectateurs pour les imperfections. Elle relève des problèmes récurrents d'images et de sons sur l'ancienne fréquence. "Raison pour laquelle la direction a jugé nécessaire de changer la fréquence qui est 11411 pour la qualité d'image et de son", a précisé le président du conseil d’administration de la chaine de télévision Alnassr, Aboubakar Mahamat Abdallah Borgo.



"Colère de Bohoma" : un hommage à l'armée



Le président du conseil d’administration d'Alnassr TV s'est félicité de l'action de l'armée tchadienne contre Boko Haram et a adressé ses remerciements au chef de l'Etat. "En sa qualité de garant de la paix et de la stabilité, il n’a pas manqué à son devoir. Il est l’un des rares présidents au monde à mener des opérations de combat, de nos jours, pour vaincre l’ennemi, la secte Boko Haram. Avec tout le risque, au prix du sacrifice suprême que consent le chef de l’Etat, nous lui rendons un hommage mérité", a-t-il souligné.