Tchad - Covid 19 : Au marché de Dembé, des centaines de cache-nez offerts par la LIFPLT

Après le lancement jeudi dernier de la campagne de sensibilisation et de distribution des masques et produits d'hygiènes aux personnes vulnérables à Farcha dans la commune du premier arrondissement de la ville de N’Djaména, la Ligue Internationale de Femmes pour la Paix et la Liberté au Tchad (LIFPLT) continue ses actions par des petites messes dans plusieurs marché.





Les membres de cette ligue ont pris d’assaut le marché de Dembé à N’Djaména pour distribuer quelques 400 masques aux femmes commerçantes et aussi les sensibiliser sur les gestes barrières. La plupart d’entre elles qui n’avaient pas des masques de protection et ne se protégeant qu’avec des mouchoirs ou fouloirs de têtes ont eu droit à un cache nez chacune.





Feda Weïdou Adjédoué membre de la Ligue Internationale de Femmes pour la Paix et la Liberté au Tchad explique l’objectif de ce campagne de sensibilisation : «nous sommes aujourd’hui au marché de Dembé particulièrement à l’intérieur du mur pour porter un message fort à nos sœurs et à nos mamans. Nous voudrions leur dire que corona virus est encore chez nous et que ça continue à endeuiller plusieurs familles. C’est la raison pour laquelle nous voudrions leur demander de continuer à respecter les mesures barrières, porter leur cache-nez et surtout d’avoir le reflexe toutefois de se laver les mains ».





Les 400 cache-nez ont été distribués à des femmes n’ayant pas de moyens de s’en procurer. Cette campagne de sensibilisation et de distribution des masques, selon Feda Weïdou Adjédoué, continuera dans d’autres circonscriptions et endroits.





La distribution de ces cache-nez a commencé par les agents de sécurité du poste de marché de Dembé. Plusieurs détenus ont bénéficié de cette distribution. Cette campagne a d’abord débuté au Marché Taradona de Chagoua à N’Djaména et aujourd’hui au marché de Dembé.