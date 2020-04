Tchad - Covid-19 : Déby demande l'accélération de la mise en oeuvre des mesures

Le chef de l'Etat a tenu vendredi une rencontre à la Présidence, avec les ministres concernés par l'application des mesures socio-économiques visant à faire face aux effets du Covid-19.



Les ministres compétents sont instruits à l'effet d'accélérer la mise en œuvre effective des différentes mesures annoncées, a indiqué Idriss Déby.



Lundi, le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, a assuré à l'Assemblée nationale qu'un travail d'arrache-pied est réalisé pour mettre en oeuvre les mesures d'accompagnement.



"Nous travaillons d'arrache-pied pour satisfaire à 100% les engagements pris par le chef de l'Etat. Ces engagements sont très indiqués pour donner du pouvoir d'achat et du mou à nos populations et à nos entreprises", a-t-il dit.



Tahir Hamid Nguilin a signé jeudi une circulaire afin de faciliter la mise en application des mesures sociales et économiques relatives à la lutte contre le coronavirus.



Le 14 avril dernier, le chef de l'Etat Idriss Déby a annoncé dans un discours adressé à la nation, une série de mesures d'accompagnement pour faciliter les conditions de vie de la population en cette période.



Le ministre d'Etat Kalzeubé Payimi Deubet a ordonné aujourd'hui la réouverture de l'abattoir frigorifique de Farcha à compter de samedi pour répondre aux besoins de la population. Il a ajouté que le Gouvernement envisage d'autres mesures sociales.