Tchad - Covid-19 : Déby demande plus d’efforts pour l'application des mesures sociales

Le chef de l'État a tenu mercredi une réunion d'évaluation avec les ministres concernés par l'application des mesures d'accompagnement face aux conséquences de la pandémie de Covid-19.



"J'ai tenu une réunion d'évaluation avec les Ministres concernés par l'application des mesures socio-économiques en lien avec les effets du Covid-19", a déclaré Idriss Déby.



Selon lui, "les ministères sectoriels compétents doivent redoubler d'ardeur pour la mise en œuvre optimale des différentes mesures."



Vendredi dernier, le chef de l'État a jugé que la vitesse avec laquelle les mesures sont appliquées sont en deçà de ce qu’il souhaitait. Il a instruit tous les ministres "d’accélérer la cadence afin que rapidement la population sente les effets."



Les craintes d'une récession économique



Lors d'une réunion par visioconférence tenue mardi avec les dirigeants du G5 Sahel et l'Union européenne, le président tchadien a souligné que "la récession économique sans précédent qui se profile à l’horizon, aura sans nul doute, des répercussions sociales extrêmement éprouvantes dans nos pays sahéliens, déjà trop fragiles."



"Elle risque non seulement d’anéantir tous nos projets de développement et favoriser davantage l’expansion du terrorisme et de l’anarchie, mais elle pourrait également créer les conditions d’une crise alimentaire aiguë plongeant les couches sociales les plus vulnérables dans une profonde précarité", a-t-il dit.