Tchad-Covid 19 : La CASCIDHO en sensibilisation à Djabaliro dans le 10ème arrondissement

Dès 9h précises, les membres de la Coordination des Associations de la Société Civile et de Défense des Droits de l’Homme ont pris d’assaut les rues de Djabaliro dans le 10ème arrondissement.





‘’Les jeunes militants des Droits de l’Homme contre la Covid 19’’ ont parcouru plus de 400 ménages pour sensibiliser les habitants contre le virus à Corona. Une action qui a commencé à la veille avec un large impact dans le 9ème arrondissement. Plusieurs ménages ont eu droit à une messe sur les nouvelles bonnes manières sinon les mesures préventives contre la Covid 19.





Le Secrétaire Général Abdoulaye Sabre Goudar fait le bilan de ces deux jours de campagne de proximité : «C’est depuis hier que nous avons commencé la caravane de sensibilisation pour la lutte contre la Covid 19. La CASCIDHO est sur le terrain depuis longtemps et ça c’est une nouvelle stratégie de sensibilisation surtout avec les jeunes de la CASCIDHO. Hier on a eu 385 ménages qu’on a eu à faire dans le 9ème arrondissement et aujourd’hui on est entre les 450 -460 ménages au village Djabaliro ».





«Comme vous le savez, notre population a besoin de la sensibilisation. A cet effet nous profitons de l’occasion pour dire aux cadres ou aux responsables de descendre aussi sur le terrain parce que la sensibilisation en manque et que la CASCIDHO ne peut pas tout faire », par ces termes Abdoulaye Sabre Goudar appelle à une mobilisation des autres sensibilités.





Le chef du village Djabaliro Tom Issa remercie la CASCIDHO pour son acte de sensibilisation et estime que c'est d'ailleurs un geste dont a besoin sa circonscription. Tom Issa demande à Dieu de venir en aide et en appui à la CASHIDHO afin qu'elle continue son travail.





Par ailleurs la coordination est satisfaite de son résultat car en seulement deux jours elle a pu avoisiner les 1000 ménages. Pour Abdoulaye Sabre Goudar, la sensibilisation a vraiment porté fruit. Cependant ce dernier espère avec les résultats d’aujourd’hui toucher plus de ménages car pour les 48 heures, le bilan est positif et même pour l’avenir la CASCIDHO ne compte pas s’arrêter là a-t-il conclu.