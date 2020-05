Tchad - Covid-19 : La CLTT exige l'implication des syndicats au sein du comité de gestion

Le secrétaire général de la Confédération Libre de Travailleurs du Tchad (CLTT), Brahim Ben Said a exigé jeudi, l’implication des syndicats dans les sous-comités spécialisés et dans la cellule de contrôle du comité de gestion de la crise sanitaire.



Selon lui, les syndicats qui constituent la force vive de la nation ont toujours été à l'avant-garde de la défense des travailleuses et travailleurs.



Le secrétaire général de la CLTT, Brahim Ben Said, a dit que certains travailleurs sont durement affectés par la crise, tandis que d'autres ont perdu leur emploi.



Il a déploré le fait que les mesures d'accompagnement annoncées le 14 avril dernier dans le discours à la nation du chef de l'État, n'ont pas été exécutées à leur juste valeur.



"Le paiement du capital de décès aux ayants-droits et le versement des primes de risques aux professionnels de la santé qui sont en première ligne de défense contre le redoutable virus, n'ont pas été exécutés. Ces derniers n'ont pas été dotés d'équipements adéquats", a indiqué Brahim Ben Seïd.



"Compte tenu de tout ce qui précède, la place des Syndicats dans les Sous-Comités est une exigence", a-t-il recommandé.



"Corriger ce manquement en impliquant les syndicats"



La CLTT a exhorté les plus hautes autorités à corriger ce manquement en impliquant les syndicats dans tous ces sous-comités pour la réussite de la mission. « Aujourd'hui tout le monde est conscient de l'échec de la Cellule de veille et de sécurité sanitaire sortante qui a travaillé en vase clos pour des résultats non satisfaisants », a déclaré le secrétaire général de la CLTT.