Tchad - Covid-19 : "Que les gens soient conscients, c'est une maladie extrêmement dangereuse"

"Il faut faire attention pour qu'il n'y ait pas un grand nombre de tchadien qui soit touché par l'épidémie. Lorsqu'il y aura un grand nombre de tchadiens touché par cette épidémie, nos infrastructures médicales vont également souffrir et le personnel soignant aussi va souffrir."

"Mon message c'est pour l'opinion nationale, les mesures barrières il faut les respecter, point, trait. Si vous voulez continuer à mener vos activités de commerces, si vous voulez continuer à mener vos autres activités, que ce soit au champ, dans les bars, etc, il faut respecter les mesures barrières.



Parce que si vous ne respectez pas et que la pandémie recommence à sévir de manière dangereuse dans le pays, le gouvernement sera amené à prendre des mesures de confinement. Et ces mesures de confinement sont nécessaires. On le voit en France, on le voit un peu partout. Lorsque le citoyen ne veut pas respecter les mesures dictées par le gouvernement, on arrive toujours à cette situation."

"Le port de masque c'est pour se protéger et pour protéger l'autre. Nous devons continuer à observer ces mesures, la distanciation également. On voit que dans les marchés, les églises, les mosquées, tout le monde veut se serrer. Mais le résultat vous le connaissez bien, s'il y a une personne qui a la Covid, tout le monde va prendre ça. Que les gens soient conscients, c'est une maladie extrêmement dangereuse et elle tue de plusieurs manières, pas d'une seule façon."

"Il n'y a pas d'autres moyens. C'est la responsabilité du Comité. Il faudrait que le Comité donne les moyens, non seulement aux médias publics, mais aux médias privés pour faire le travail. Et également aux associations."

Le président de l'Assemblée nationale, Dr. Haroun Kabadi, a lancé vendredi un appel à la population pour le respect des mesures barrières contre la Covid-19, au risque d'une hausse des cas de contaminations et de mesures de confinement."Si on avait des médicaments, si on avait des vaccins, tout cela ne serait pas nécessaire. Je pense qu'on allait tout simplement utiliser le vaccin pour protéger la population. Mais au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas un vaccin et nous n'avons pas de médicament performant qui peut permettre de soigner efficacement tout le monde", a dit Dr. Haroun Kabadi.