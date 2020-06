Tchad - Covid-19 : SWEED offre des kits d'hygiène au Hadjer Lamis

Un échantillon des matériels a été remis au gouverneur. Réceptionnant ces matériels, le gouverneur de la province de Hadjer Lamis, Dr. Haoua Outman Djamé, a témoigné de sa reconnaissance au projet SWEED pour son soutien social, salutaire et sanitaire.



Elle a rappelé que les filles, surtout les plus pauvres, connaissent une recrudescence des violences en cette période crise sanitaire. Elle a appelé le projet SWEED à cibler ces familles afin de les aider à vivre dans la norme sociale.



Le don est composé de 110 dispositifs de lavage de mains, 2600 cache-nez, 70 cartons de savons, 90 cartons de savon liquide, 67 boîtes de mouchoirs de 20 unités et 1913 affiches et affichettes de communication. Ce don a été remis au gouverneur pour toute la province de Hadjer Lamis.