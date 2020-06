Tchad - Covid-19 : à Am-Timan, le parti UNDR fait un don de masques

Le Comité provincial du parti UNDR du Salamat a remis officiellement quelques centaines de masques au sous-comité provincial de sensibilisation. C'était au cours d'une cérémonie organisée ce mardi 16 juin au gouvernorat de la province du Salamat.



Pour lutter contre la pandémie de coronavirus qui a déstabilisé le monde, l'implication de toutes les organisations est nécessaire.



C'est dans ce sens que le Comité provincial du parti UNDR (Union Nationale pour le Développement et le Renouveau), a apporté son appui à la lutte contre le coronavirus, en contribuant avec un don de 500 masques, dont 200 destinés au sous-comité provincial de sensibilisation contre le coronavirus. Les 300 restants sont remis aux directions du lycée bilingue et du lycée agro-pastoral.



Selon le président du Comité provincial de l'UNDR au Salamat, Sanoussi Zakaria Djibrine, l'objectif de ce don est d'apporter la contribution du parti à la lutte contre la pandémie et surtout en prélude à la réouverture de salles de classe qui se profile à l'horizon. Selon lui, les élèves en classe d'examen doivent être fortement protégés.



Réceptionnant le don, le secrétaire général de la province du Salamat, Maab Mara, a signifié que la lutte contre cette pandémie regarde tout le monde mais malheureusement certains partis de l'opposition se comportent comme s'ils ne sont pas concernés.



Maab MARA a ajouté aussi que cette pandémie ne distingue ni les militants de l'opposition ni ceux du parti au pouvoir. Pour ce faire, il a exhorté tout le monde à s'impliquer positivement dans la lutte contre le coronavirus.