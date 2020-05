Tchad - Covid-19 : à Am-Timan une journée de sensibilisation et distribution des masques

Le Conseil Provincial du MPS du Salamat a organisé ce mardi 26 mai, une journée de sensibilisation et de distribution de masque de protection contre la pandémie du coronavirus. La distribution a eu lieu dans plusieurs endroits de la ville d'Am-Timan.



Pour faire face à la pandémie du coronavirus qui a endeuillé de centaines de milliers de familles dans le monde et dont le Tchad, la mobilisation des toutes les couches sociales est inevitable, et c'est ce qui a stimulé le Conseil provincial du MPS du Salamat, à sortir dans quelques quartiers et au marché de la ville d'Am-Timan pour sensibiliser et distribuer gratuitement des masques de protection contre la pandémie du coronavirus à la population.



Cousus localement, plusieurs centaines de masques ont été distribués ce mardi par le Conseil provincial du MPS du Salamat avec sa tête le secrétaire général, Ahmat Sabre Djano, accompagné des quelques membres du conseil. Plusieurs personnes qui sont dans le besoin, ont été servies gratuitement par la représentation locale du parti au pouvoir.



Couplée à la distribution des masques, la sensibilisation en faveur du respect strict des mesures barrières édictées par le gouvernement, n'a pas été perdue de vue. Dans chaque site prévu pour la distribution des masques, une sensibilisation est passée par le secrétaire général du Conseil provincial du MPS afin de rappeler à la population le respect des mesures barrières.



Selon Ahmat Sabre Djano, depuis que la pandémie fait des ravages dans le monde, le gouvernement tchadien n'a pas dormi et c'est ce qui a poussé les hommes politiques du MPS au niveau de la province du Salamat, à sortir pour distribuer des masques et sensibiliser la population au respect strict des mesures édictées par le gouvernement.



Pour finir, le Conseil provincial du MPS promet d'organiser d'autres actions en faveur de la lutte contre la pandémie.