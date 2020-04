Tchad - Covid-19 : à Ati, des cours à distance pour sauver l'année scolaire

Pour sauver l'année scolaire en cours, en cette période de crise sanitaire liée au Covid-19, la délégation provinciale de l'éducation, de l'enseignement et de la jeunesse du Batha, en collaboration avec la Radio communautaire Al-Nadjah et la mairie, ont initié des cours à distance pour les élèves qui se préparent à des examens.



La mairie d'Ati, en partenariat avec la Radio communautaire Al-Nadjah, organisent des cours de soutien sous la supervision de la délégation provinciale à l'enseignement et à la jeunesse. L'objectif est d'accompagner la politique éducative, en cette période de crise sanitaire.