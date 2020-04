Tchad - Covid-19 : à Ati, les autorités haussent le ton face aux violations des mesures

Le préfet de département du Batha Ouest, par ailleurs coordinatrice du comité départemental de veille sanitaire, Fatime Boukar Kossei, a présidé jeudi matin à Ati une réunion avec les membres dudit comité.



Il était question de la présentation des membres de ce comité et l'adoption d'une stratégie de riposte contre le Covid-19 au niveau du département du Batha-Ouest.



A l'entame de la rencontre, le secrétaire général du département du Batha Ouest, Hissein Palet Baimacreo, a lu l'arrêté de création du comité qui est présidé par le préfet Fatimé Boukar Kossei.



Selon lui, le comité de veille est chargé de mettre en œuvre les décisions prises par la cellule nationale ; cordonner et réaliser le monitoring des activités de préparation et de riposte au niveau départemental ; suivre l'évolution de la situation au niveau du département ; et enfin diffuser les informations officielles dans le ressort territorial du département.