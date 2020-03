Tchad - Covid-19 : à Ati, les commerçantes s'imprègnent des mesures barrières

Le préfet du département du Batha Ouest et le maire de la ville d'Ati ont organisé mercredi une grande sensibilisation sur le COVID-19, pour les femmes commerçantes de la ville d'Ati.



Tout a commencé par une minute de silence observée en mémoire des forces de défense et de sécurité, tombés au front pour une cause noble, dans la localité de Bouma, au Lac.