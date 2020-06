Tchad - Covid-19 : à Bébo-Pen, des citoyens volent au secours des habitants

L'association pour le développement intégral de la sous-préfecture de Bébo-Pen a fait mercredi un don de matériel constitué de kits de lavage des mains, de désinfectants et de cache-nez à la population de Bébo-Pen afin de lutter contre la Covid-19.



C'est le chef de canton de Bébo-Pen qui a réceptionné ce don estimé à plus de 400.000 francs CFA.



L'association a été créée par les ressortissants de Bébo-Pen à Moundou. Le maire de la ville Alladoumadji Lebédé, s'est dit émerveillé par cette assistance en provenance de Moundou. Il a demandé à d'autres ressortissants, même de la diaspora, d'emboiter le pas car "l'union fait la force".



"Avec le peu qu'on a, on a décidé de venir assister nos parents dans la sous-préfecture de Bébo-Pen. C'est peu mais quand on repart, on va essayer de se constituer et préparer mieux que ça", a indiqué le président de l'association Ngaradoum Djimasbeye.



Le chef de canton Moulbé Brahim a déclaré que c'est la première fois que ce sentiment de sauvetage est ressenti à Bébo-Pen. "Cette maladie est réelle. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 800 cas. Plus récemment, la province du Mandoul est touchée par un cas. Nous ici au village on prend les choses à la légère. Ouvrez bien les oreilles et faites très attention. La seule arme pour lutter contre cette maladie c'est le respect des mesures barrières", a dit Moulbé Brahim.



Il a insisté sur le respect des mesure barrières, rappelant qu'il faut prendre les devants car l'État n'a pas forcément les moyens d'aider tout le monde.



Le responsable du centre de santé présent à la cérémonie en a profité pour sensibiliser la population sur les mesures barrières afin de lutter contre la Covid-19.



La sous-préfecture de Bébo-Pen est située dans le département de Mandoul Occidental, province du Mandoul.