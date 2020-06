Tchad - Covid-19 : à Biltine, les jeunes mobilisés pour la sensibilisation

BILTINE - L'association pour la sensibilisation et l'éducation des jeunes de Wadi-Fira a lancé jeudi sa campagne de sensibilisation contre le coronavirus, dans le chef-lieu de la province de Wadi-fira.



Les bénévoles de l'association ont fait une descente au marché moderne de Biltine pour sensibiliser les marchands, ainsi que les bouchers, sur les dangers de la pandémie qui gangrène la société mondiale.



Les commerçants ont été invités à respecter scrupuleusement les mesures barrières.



500 masques ont été distribués aux femmes vendeuses de légumes et aux bouchers.



À ce jour, la province de Wadi Fira a enregistré six cas de Covid-19.