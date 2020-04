Tchad - Covid-19 : à Gagal, des kits d'hygiène offerts à 4 centres de santé cantonaux

Ce geste lui a permis d'expliquer à la population les différentes techniques de lavage de mains pour renforcer la lutte contre le covid-19. Elle a doté les quatre centres de santé cantonaux du département de Gagal de kits et de cache-nez.



Pendant son séjour, Liliane Guemdjé a échangé avec ses militants dans les villages, notamment Mar et Bebalda.



Les kits distribués dans le département de Gagal sont constitués d'un sceau fermé, d'un bassin de récupération d'eau, de savons liquide, d'eau javel et d'un paquet de cache-nez.



Pour elle, la sensibilisation contre le coronavirus doit se faire à la base afin de sauver des vies humaines.