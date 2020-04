Tchad - Covid-19 : à Kélo, la radio au service de la sensibilisation

Le collectif des artistes comédiens de la Tandjilé Ouest, en collaboration avec la radio Bargadjé La Voix de l'unité et le district sanitaire de Kélo, ont initié la diffusion de spots audio de sensibilisation contre le Covid-19.



Ces messages audio qui passent dans toutes les tranches d'animation sont en six dialectes : Ngambaye, arabe locale, Marba, Zimé, Nangtchéré et Lélé, en plus de la langue française.



L'objectif du message est de sensibiliser et de toucher toute la population de la Tandjilé Ouest afin de l'inciter à mettre en pratique les règles d'hygiène élémentaires mais salvatrices contre le coronavirus.



"Changer nos comportements et habitudes quotidiennes vis-à-vis du coronavirus. Cette maladie très dangereuse tue sans distinction" ; Des règles d'or à observer sont relayées et traduites en six dialectes par le collectif des comédiens.



Les spots mettent l'accent sur les mesures barrières tels que laver les mains avec du savon, éviter les regroupements, utiliser les cache-nez chirurgical, éviter les salutations de main à main, et observer scrupuleusement la distanciation d'un mètre lorsqu'on parle à son interlocuteur.



10 artistes comédiens se relaient : Djenaissem Jislein, Mbobgué Wade (Jean Mbordé), Mahamat Habibe (Chetté Yabiss), Mahamat Abdoulaye Gomdigué (Chaffo Kallo), Nassourou Oumarou Sambo(Mboro de la Tandjilé), Abdelsalam Simine (Aladji), Mahamat Ouda Ousmane, Alamine Kabirou (Dounia Khalam), Malick Kabirou (Moutt Khali) et Vansou Tommy Osborn (Marara Hader).