Tchad - Covid-19 : à Koutéré, la "mauvaise" alimentation suscite la colère des confinés

Les ressortissants tchadiens confinés dans deux sites de Koutéré, à proximité de la frontière avec le Cameroun, ont déploré ces derniers jours leur "mauvaise" alimentation, suscitant une révolte.



S'agissant de la période de Ramadan, aucune disposition n'a été prise pour tenir compte de ceux qui jeunent, entrainant de vives réactions.



Cette situation alimentaire a entrainé l'arrivée mercredi sur les lieux du gouverneur de la province du Logone Oriental, le général Moussa Haroun Tirgo. Dès le lendemain, le gouverneur a visité le site de confinement pour hommes de l'école du centre de Koutéré, et celui réservé aux femmes, situé à la frontière.



Le gouverneur a expliqué que d'ici la semaine prochaine, les personnes confinées devraient être toutes libérées pour retrouver leurs familles. "Une équipe des agents de santé avec des appareils testera les étudiants. Ceux qui seront testés négatifs regagneront leur domicile tandis que ceux qui venaient à être testés positifs seront transférés à N'Djamena pour la prise en charge médicale", a souligné le gouverneur.



Le général Moussa Haroun Tirgo a tenu une réunion avec le responsable provincial et départemental de la Croix Rouge, la responsable en charge de la restauration et les deux délégués des sites de confinement. A l'issue de la réunion, il a été convenu que l'alimentation doit être variée, tout en tenant compte de l'avis des personnes confinées quant au menu, et en impliquant les délégués des sites.