Tchad - Covid-19 : à Massakory, les prix passent du simple au double

Mercredi, le gouverneur de la province du Hadjer-Lamis, Dr. Haoua Outman Djamé, a appelé les citoyens au respect scrupuleux des mesures.



Elle a informé la population des quatre départements de la province que pour coordonner les actions en faveur de la population contre la pandémie du coronavirus, un numéro vert est disponible pour les échanges d'informations complémentaires, surtout pour des cas suspects potentiels. Il s'agit du numéro vert national 1313, géré depuis les centres d'appel au sein de la Présidence, et d'un numéro provincial : 91.54.71.71.



Toute personne présentant des signes et symptômes de la maladie (fièvre éternuement, écoulement nasal, mal de gorge et toux...) accompagnés d'un contact avec une personne suspecte ou de retour d'un voyage lointain doit être signalé auprès de ces "numéros verts" pour conduite à tenir.