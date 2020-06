Tchad - Covid-19 : à Mongo, les cadres ressortissants du Guéra contribuent à la lutte

Les cadres ressortissants du Guéra ont remis jeudi matin un don au comité provincial des jeunes de lutte contre la Covid-19 et à la Croix Rouge provinciale du Guéra. La cérémonie de remise a eu lieu au sein de la radio communautaire de Mongo.



Ce don est composé de 8000 cache-nez, 15 dispositifs de lavage de mains, 14 cartons d'eau de javel et 40 cartons de savon.



C'est le chef de mission, Abdelnasser Mahamat Ali Garboa, qui a présidé cette cérémonie. Dans son intervention, il a souligné que l'éradication de cette pandémie doit être l'affaire de tous. C'est dans cette optique que tous les cadres du Guéra ont jugé utile de voler au secours de leurs frères et soeurs.



Le chef de mission a exhorté les jeunes ainsi que les membres de la Croix Rouge à en faire bon usage afin que cela puisse leur permettre d'exercer leurs activités sur le terrain.