Tchad – Covid 19 : à N'Djamena, deux lycées désinfectés par des jeunes

Le comité des jeunes anti-Covid 19 (CJAC) qui a pour but de militer et sensibiliser la population contre la Covid 19, intensifie ses actions à N'Djamena.



En marge de la décision du gouvernement d’autoriser la reprise des cours pour les classes d’examens, le CJAC lance des actions citoyennes prévoyantes. Il s’agit d’une désinfection de deux lycées de la ville de N’Djaména. Sont concernés par ces actions le lycée de Goudji et le CEG Ngoumna de Walia dans le 9ème arrondissement.



En plus de la désinfection des salles de classes et de la direction qui seront utilisées dès ce 25 juin par les élèves en classe d’examen et enseignants, des dispositifs de lavage de mains, du grésil, des savons et de l’eau de javel ont aussi été offerts à ces établissements ciblés.



« Aujourd’hui nous sommes là par rapport à la reprise des classes. On a trouvé important de venir au secours de nos petits frères parce que c’est une maladie qui est liée à l’hygiène et il faut vraiment qu’on essaye de prévenir. Raison pour laquelle nous sommes là avec les kits d’hygiène et pour désinfecter les classes. Ça fait longtemps qu’elles n’ont pas été utilisées », a lancé l’artiste N2A, le coordonnateur des jeunes anti-Covid 19 de la ville de N’Djaména.



Le directeur administratif Nadji Denis, après avoir remercié ces jeunes pour leur geste très appréciable, a assuré de la bonne utilisation de ces kits par les destinataires : « Ces kits qui viennent d’être déposés pour l’établissement seront utilisés au profit des élèves et du personnel afin d’éradiquer la maladie appelée Covid-19 ».



Le comité des jeunes anti-Covid-19 appelle les élèves à être responsables eux-mêmes d’abord. Aussi, par le biais de leurs enseignants, il faut leur inculquer la notion des mesures barrières.