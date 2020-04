Tchad - Covid-19 : à Pala, des dons à la cellule provinciale de veille et sécurité

La mairie de Pala a remis ce dimanche matin une contribution constituée de vivres et de non vivres à la cellule de veille et de sécurité sanitaire qui assure le couvre-feu.



Ce don remis par le maire de la ville de Pala, Tao Hindabo, au gouverneur de la province du Mayo Kebbi Ouest, est constitué de dix sacs de riz de 50 kg, 20 kits pour le lavage des mains, deux cartons d'huiles, cinq cartons de savons, un carton d'eau de javel, un sac de 10 sachets de sucre de 50 kg et 15 palettes d'eau.



Dans ses propos, le maire Tao Hindabo a salué les mesures barrières recommandées par les autorités.



Le gouverneur de la province Adoum Forteye Amadou a indiqué que ce don n'est pas destiné seulement à la cellule de veille et de sécurité sanitaire mais aussi et surtout à la population du Mayo Kebbi Ouest dans son ensemble.



Il a informé que cette contribution de la mairie de Pala sera utilisée rationnellement afin de réduire les menaces du coronavirus au Mayo Kebbi Ouest.



Plusieurs organisations ont fait des dons à cette cellule de veille qui assure le couvre feu dans le Mayo Kebbi Ouest, notamment le groupement des fondateurs des établissements scolaires privés de Pala et la nouvelle cimenterie de Ngara-Djeovo.