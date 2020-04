Tchad - Covid-19 : à Pala, le comité des affaires islamiques apporte sa contribution

Le comité des affaires islamiques du Mayo Kebbi Ouest a fait ce mardi matin au gouvernorat un don à la cellule de veille et de sécurité sanitaire provinciale de lutte contre le Covid-19.



Cette contribution est constituée de cinq sacs de maïs, d'un bidon d'huile de 25 litres et de deux cartons de savons.



Selon le secrétaire général du comité des affaires islamiques du Mayo Kebbi Ouest, ce geste, minime soit-il, peut contribuer à barrer la route au Covid-19 et encourager les forces de défense et de sécurité à poursuivre leurs efforts dans la préservation de la sécurité des personnes et de leurs biens.



C'est le gouverneur du Mayo Kebbi Ouest, Adoum Forteye Amadou, qui a réceptionné ce don, en présence des membres de la cellule de veille et de sécurité sanitaire, et des membres du comité des affaires islamiques.



A noter qu'avec le couvre feu instauré au Mayo Kebbi Ouest, une quiétude règne au sein de la population malgré quelques exactions commises sur certains citoyens et des présumés délinquants.