Tchad - Covid-19 : à l'approche du Ramadan, les ménages craignent le manque de nourriture

Au marché, l'on constate que les lieux de grillades, les restaurants et d'autres magasins non alimentaires sont hermétiquement fermés. La population se plaint de cette mesure, alors que le ramadan approche.



22 jours après la décision de fermeture de l'ensemble des commerces non alimentaires, certains sont à bout de souffle. "Nous gagnons notre vie au marché et c'est notre quotidien, mais face à cette mesure, comment allons nous faire ?", s'interroge un commerçant.