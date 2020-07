Tchad - Covid-19 : "à tout moment, nous pouvons être surpris par une nouvelle vague"

Le nouveau ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul, a déclaré vendredi, lors de sa prise de fonctions, que le coronavirus "n'a pas disparu. Il continue de circuler."



"Vous suivez l'actualité mondiale. Il y a des vagues successives qui arrivent dans certains pays et notre pays ne sera pas épargné, probablement", a affirmé le ministre.



"Être nommé à la tête du département de la Santé publique et de la Solidarité nationale révèle de la part du chef de l'État une grande confiance. Nous mesurons le poids de notre responsabilité. Mériter une telle confiance du chef de l'État doit nous conduire à être à la hauteur", a dit Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



Selon lui, "la pandémie de Covid-19 n'est pas stoppée. Le virus circule. Même s'il circule moins dans notre pays, il peut entrer dans nos territoires à partir de l'extérieur. Les mesures barrières qui sont décidées par le gouvernement doivent être respectées de façon stricte, par civisme et aussi par nécessité pour éviter que la pandémie ne reparte avec toutes les conséquences que nous avons connues."



Le nouveau ministre s'est engagé à faire tout ce qui est en son possible pour être au service des citoyens. Il a rendu un grand hommage au ministre sortant de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal et au personnel soignant qui a "héroïquement tenu et combattu le virus de la Covid-19."



"Si aujourd'hui notre pays fait exception dans un environnement sous-régional très infecté, on le doit d'abord et surtout à ceux qui se sont dévoués, dans les hôpitaux, au niveau de nos frontières, dans les aéroports pour essayer de contenir cette maladie", a indiqué Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.



Il a demandé au personnel de ne pas baisser la garde car "à tout moment, nous pouvons être surpris par une nouvelle vague."



"Le ministère de la santé a pour rôle de soigner les malades. Mais les autres tchadiens, de par leur attitude, de par leur comportement, ils ont la responsabilité de leur santé. S'ils sont malades, l'hôpital va les soigner mais le personnel ne peut pas les empêcher de tomber malade. Ça dépend aussi du rôle de tout un chacun dans la vie sociale", a conclu Dr. Abdoulaye Sabre Fadoul.