Tchad - Covid-19 : au Hadjer Lamis, une sensibilisation de proximité dans les villages

Hadjer Lamis - Birbarka est une localité située à cheval entre Massakory et Massaguet. Elle dispose d'un marché hebdomadaire qui a lieu le mercredi.



La localité a fait l'objet d'une descente ce jour de la gouverneure de la province de Hadjer Lamis, Dr. Haoua Outman Djamé et sa délégation, afin de sensibiliser la population sur la crise sanitaire liée au Covid-19.



Le sous-préfet rural de Massakory, Adoum Mahamat Khalil a, dans son mot de bienvenue, remercié la gouverneure de la province pour sa descente dans le village de Birbarka.



La gouverneure Dr. Haoua Outman Djamé a rappelé à la population le mode de transmission et les symptômes de la Covid-19. Aucun cas de Covid-19 n'a pas encore été enregistré dans la province de Hadjer Lamis, mais toutefois chacun est appelé à respecter les mesures barrières, a indiqué la gouverneure.



Elle a précisé à la population qu'à part la Covid-19, il existe également d'autres maladies comme : la tuberculose, le paludisme, la rougeole, la fièvre typhoïde, etc, qui endeuillent chaque jour des familles tchadiennes. Pour ce faire, elle a exhorté les parents à faire vacciner les enfants lors de la vaccination de routine, et ce pour éviter le paludisme, surtout en ce début de saison pluvieuse.



Une distribution de 1000 masques de protection à la population venue du marché a marqué la fin de l'opération de sensibilisation.