Tchad - Covid-19 : au Sila, la jeunesse prend en main le défi de la prise de conscience

A Goz Beida, les jeunes et artistes de la ville sont plus que déterminés à inculquer une prise de conscience à l'ensemble de la population sur les mesures barrières pour faire face à la pandémie du COVID-19. Ils ont décidé d'y mettre toute leur énergie en lançant ce vendredi soir une vaste caravane de sensibilisation sur le Covid-19.



La caravane va sillonner tous les soirs les différents quartiers de la ville de Goz Beida, à bord d'un véhicule et d'un haut-parleur.



La mairie de Goz Beida s'implique



Cet après-midi, le maire de la ville de Goz Beida, Brahim Baradin et le 2ème maire adjoint, Mahamat Boukhari, ont tenu une rencontre avec les chefs de quartiers de Goz Beida, pour échanger sur les mesures préventives prises par les autorités pour faire face à la pandémie du COVID-19.



Au cours de la réunion, les mesures ont été respectées : distance d'un mètre minimum, port de cache-nez et dispositif de lavage de mains à l'entrée.



Selon le maire de la commune de Goz Beida, il est de leur devoir de véhiculer le message de prévention dans chaque ménage afin de prévenir la maladie.



Il a expliqué qu'une caravane de sensibilisation est organisée en collaboration avec l'Union des artistes du Sila et la délégation sanitaire provinciale dans les différents quartiers de la ville, ainsi que les villages aux alentours.



Des consultations pour renforcer la prise de conscience



Mercredi dernier, les autorités provinciales, les services sanitaires et l'Union des artistes ont échangé sur les mesures à prendre pour renforcer la prise de conscience, lors d'une réunion au sein de la délégation provinciale à l'enseignement.



Le directeur de la maison de la culture de Sila, Bakhit Ahmat Abdelkerim a demandé aux services sanitaires de mettre l'accent sur la sensibilisation, le meilleur moyen pour prévenir et éviter toute propagation du COVID-19.

