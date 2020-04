Tchad - Covid-19 : au Sila, la sensibilisation mobilise tous les acteurs

Les jeunes impliqués dans la sensibilisation



La jeunesse de la ville de Goz Beida, en partenariat avec la délégation sanitaire, a décidé d'amplifier la sensibilisation en faisant du porte-à-porte. Elle se rend également dans les bureaux administratifs et sillons les rues avec un haut-parleur.



La mise en garde du ministre de la Santé publique



Jeudi, le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, a attiré l'attention des populations des provinces et particulièrement celles du monde rural du risque évolutif et préoccupant de cette maladie de Covid-19 si la négligence, l'indiscipline et l'incivisme continuent d'habiter le comportement de certains tchadiens.



Le Tchad compte à ce jour 11 cas de Covid-19 dont neuf actifs et deux guéris.