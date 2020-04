Tchad - Covid-19 : banques et entreprises mettent la main à la poche

La Société de raffinage de N’Djamena (SRN) et de la Banque sahélo-saharienne pour l’investissement et le commerce (BSIC) ont remis jeudi des contributions pour alimenter le Fonds spécial créé pour lutter contre le COVI-19.



Au total, des chèques d'un montant total de 70 millions Francs CFA ont été réceptionnés par le ministre d’Etat, ministre secrétaire général de la Présidence de la République, par ailleurs président de la Cellule de veille et de sécurité sanitaire, Kalzeubé Payimi Deubet.



La SRN débourse 50 millions Francs CFA, tandis quelle BSIC débloque 20 millions Francs CFA.



« Cette pandémie est une menace réelle pour tout le monde. Pour une lutte efficace, il faut une réponse commune. En tant que société citoyenne, nous ne pouvons pas rester bras croisés », a souligné Ahmat Baba, directeur des relations publiques de la SRN.



Le directeur général adjoint de la BSIC Tchad, Souleye Zamna a souligné que ce don "s’inscrit dans cet élan de solidarité nationale", afin "d'aider à mener la lutte contre la pandémie qui, malheureusement aujourd’hui, est un fléau planétaire."



"Ces contributions seront d’une grande utilité pour l’Etat dont les finances sont mises à rude épreuve", a expliqué le ministre des Finances et du Budget.



Il a ajouté que "des comptes ont été ouverts au nom du Fonds spécial de lutte contre le coronavirus. Tous ceux qui sont décidés à combattre la maladie, toutes les bonnes volontés sont appelés à contribuer et à apporter les réponses les plus crédibles, les plus fortes et les plus efficaces."



La SRN a également annoncé son intention de venir en aide aux militaires blessés ou en service sur le terrain.



Le ministre d'Etat, Kalzeubé Payimi a affirmé "qu'aucun soutien, quel que soit sa forme, n’est de trop."



Vendredi dernier, 600 millions de Francs CFA ont été remis par la BDEAC, UBA, l'APEC, tandis que le Complexe chimique sahélien a offert un important lot de matériel d'hygiène.