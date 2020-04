Tchad - Covid-19 : bientôt des aides alimentaires pour la population

Le Gouvernement entend mettre en place un plan d'urgence alimentaire dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. La cellule de veille et de sécurité sanitaire a tenu aujourd'hui une réunion avec la commission développement rural de l’Assemblée nationale, quelques membres du Gouvernement et organismes sous-tutelles concernés par la question alimentaire.



Selon la Présidence, "les résultats de la saison agricole écoulée, la survenue du Covid-19 et les conséquences qui en découlent ajoutés à la période de Ramadan qui approche à grand pas font craindre des moments difficiles."



Le Gouvernement a décidé de se pencher sur la prise en compte de l’aspect alimentaire dans les mesures d’accompagnement. Il a associé à la réflexion les départements ministériels concernés, les organismes sous-tutelle et l’Assemblée nationale.



Une équipe mise sur pied va soumettre dans les prochains jours une proposition technique comportant toutes les grandes articulations nécessaires aux interventions de l’Etat au profit des ménages, selon la Présidence.



Le ministre d'Etat Kalzeubé Payimi Deubet a demandé d'aller vite, ajoutant que la question alimentaire va constituer la pierre angulaire du dispositif de riposte contre le Coronavirus et ses séquelles.



Une fois élaboré, consolidé et adopté, le plan d’urgence alimentaire devra permettre à l’Etat de mobiliser les moyens nécessaires pour apporter des aides alimentaires aux populations.