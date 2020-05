Tchad - Covid-19 : "centralisation à N'Djamena", "provinces oubliées", l'inquiétude grandit

Le comité de veille départemental du Batha Ouest a tenu jeudi matin à Ati une réunion avec les responsables de la sécurité, les chefs traditionnels et les techniciens de la santé. La rencontre s'est axée sur le respect des mesures barrières. Il a également été annoncé que les masques ne sont pas encore disponibles dans le département de Batha Ouest.



Au cours de la rencontre, le préfet de département du Batha Ouest, Fatimé Boukar Kosseï, a interpelé tout un chacun sur l'urgence de la situation : "Au-delà de nos obligations professionnelles, nous sommes des humains et citoyennes du Tchad qui avons de la compassion et tenons à la vie de nos prochains. Voir ces derniers s’éteindre à petit feu, par manque de volonté, de réactivité, n’est concevable. Depuis que la pandémie à frôler le sol tchadien, beaucoup de choses ont été faites. Des choses encourageantes il faut le dire", a-t-elle dit.



"Beaucoup de moyens ont été mis à la disposition de la cellule chargée de gérer cette crise sanitaire. Il est vrai que nous ne nous attendons aucunement à cette tragédie mais depuis ce temps, les citoyens lambda que nous sommes, osons croire que la gestion sera plus efficace que ça. Mais force est de constater que la situation s’empire et ce, chaque jour", a estimé le préfet.



Selon elle, "beaucoup nous diront que nous n’avons pas assez d’expérience pour tenir de pareils propos. Et nous sommes d’accord. Mais nous sommes assez grands pour distinguer les progrès des faits stagnants. La cellule de crise est techniquement surchargée. Pour nous, elle laisse échapper certaines choses. Le numéro vert 1313 doit être encore plus réactif. Les provinces sont dans l’oubliette. Il est certes beau de créer des cellules de crise dans nos provinces. À quoi servent-elles si tout est centralisé à N’Djamena ? Les cellules provinciales de veille peinent aujourd’hui à être efficace."



"Pas bien formées pour affronter la crise, manque de moyens logistiques de test dans certaines grandes localités (...) À la lumière de ces constats qui sont lamentables et qui donnent matière à réflexion, nous venons, en tant que citoyen tchadien soucieux de sa vie et celle de ses compatriotes, faire un appel au président Idriss Déby Itno, a encore plus faire pour les provinces et surtout, s’impliquer plus personnellement dans la résolution de cette crise", a exhorté Fatimé Boukar Kosseï.



Elle a rappelé que l’heure est grave, et les provinces doivent se préparer à éviter le pire. "Les discours de confiance et foi ne peuvent plus convaincre."



Le secrétaire général de la province du Batha et la commune d'Ati ont offert trois fûts de gasoil à la commission de veille départementale du Batha Ouest.