Tchad - Covid-19 : "certains restaurants trichent. Nous allons prendre des mesures"

Le ministre en charge de la défense et de la sécurité, le général Mahamat Abali Salah, a déclaré mardi que des mesures vont être prises contre les propriétaires de restaurants qui ne respectent pas les mesures contre la Covid-19.



Il a fait cette annonce lors d'une réunion de suivi à N'Djamena sur le respect des mesures barrières, en présence de plusieurs responsables administratifs et sécuritaires.



"Nous avons bien précisé que les restaurants seront ouverts mais pour emporter les aliments, et pas venir manger sur place. Malheureusement, nous avons constaté que certains restaurants trichent, c'est-à-dire ils servent leurs clients", a indiqué le ministre.



"Nous allons prendre des mesures sur les propriétaires. Si les propriétaires de ces établissements ne nous accompagnement pas, nous sommes obligés de revenir sur les mesures de réouverture", a-t-il ajouté.



Le général Mahamat Abali Salah s'est félicité de l'appui des associations et organisations dans la sensibilisation.