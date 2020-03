Tchad - Covid-19 : ces questions que l'on peut se poser

Le virus du COVID-19 peut-il se transmettre sous un climat chaud et humide ?



Oui, il peut se transmettre sous le climat chaud et humide. D'après les données actuellement disponibles, le virus du Covid-19 peut se transmettre dans toutes les régions, y compris la zone chaud et humide, indépendamment du climat il est conseillé de prendre des mesures de protection si vous vivez ou si vous, vous rendez dans une zone où il y a des cas de Covid-19.



Le meilleur moyen de se protéger contre le Covid-19 et de se laver souvent les mains et éviter de toucher les yeux, les nez et la bouche.



Prendre un bain chaud protège-t-il du coronavirus ?



Prendre un bain chaud n'empêche pas de contracter le Covid-19. La température du corps reste normale entre 35,7°c et 37°c, que ce soit un bain ou une douche. Le meilleur moyen de se protéger contre le Covid-19 est de se laver souvent les mains. Le lavage des mains élimine le virus.



Les vaccins de la pneumonie protègent-t-ils contre le nouveau coronavirus ?



Le vaccin anti-pneumococcique et le vaccin anti-Haemophilus ne confèrent pas la protection contre le nouveau coronavirus.



Le virus est nouveau et différent. Il nécessite un vaccin qui lui est propre. Les chercheurs travaillent à la mise au point d'une vaccin contre le Covid-19, et l'OMS soutiens leurs travaux.



Bien que le vaccin ne soit pas efficace contre le Covid-19, la vaccination contre les maladies respiratoires est fortement recommandée pour protéger votre santé.



Les sèche-mains sont-ils efficaces pour tuer le Covid-19 ?



Non. Les sèche-mains ne sont pas efficaces pour tuer le Covid-19. Pour vous protéger contre le Covid-19, vous devez vous nettoyer fréquemment les mains avec le produit hydro-alcoolique ou avec de l'eau et du savon. Une fois que vos mains sont propres, vous devez les essuyer soigneusement à l'aide de serviettes en papier ou d'un séchoir à air chaud.

Puis-je réutiliser un masque ? Puis-je laver ? Puis-je le stériliser avec des désinfectants pour mains ?



Non. Les masques faciaux, y compris les masques médicaux plats ou les masques n°95 ne doivent pas être réutilisés. Si vous avez été en contact étroit avec une personne contaminée par le nouveau coronavirus ou qui présente une autre infection respiratoire, le devant de vos masques doit être contaminé. Vous devez enlever vos masques sans toucher la partie avant et le jeter de manière appropriée. Après avoir enlevé vos masques, vous devez nettoyer les mains avec des produits hydro-alcooliques ou à l'eau et au savon.



Est-il dangereux de recevoir une lettre ou un colis de la Chine ?



C'est sans danger. Les personnes qui reçoivent les colis en provenance de la Chine ne risquent pas de contracter le Covid-19. D'après les analyses antérieures, le coronavirus ne survit pas longtemps sur les objets tels que les lettres et colis.



Existe-t-il des médicaments spécifiques pour prévenir ou traiter les infections comme coronavirus ?



Non, à ce jour, aucun médicament spécifique n'est recommandé pour prévenir ou traiter l'infection comme le coronavirus.



Toutefois, les personnes infectées par le virus doivent recevoir des soins appropriés pour soulager et traiter les symptômes.



Cette série de questions/réponses a été fourni aux médias lors d'une formation sur le Covid-19, réalisée par le système des Nations unies au Tchad. Cette formation entre dans le cadre du plan national de contingence pour la préparation et la riposte à l'épidémie à coronavirus.