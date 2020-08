Tchad- Covid-19 : "chaque pays s'est battu avec ses moyens, son génie, son leadership"

N'Djamena - Le ministre des Finances et du Budget, Tahir Hamid Nguilin, s'est exprimé mardi à l'Assemblée nationale, lors de la séance plénière consacrée à la présentation du projet de Loi de finances rectificatif.



Il a expliqué que les perspectives économiques de l'année 2020 étaient bonnes, n'eut été la crise sanitaire liée au Covid-19 et ses conséquences.



"La pandémie a entrainé le monde dans une récession sociale et économique sans précédent", a indiqué le ministre, énumérant de multiples conséquences allant de la mise en quarantaine des villes à la fermeture des aéroports.



"Chaque pays s'est battu avec ses moyens, son génie, son leadership. (...) Pour ce qui est du Tchad, le choses sont encore plus complexes. Il fallait se battre sur plusieurs fronts", a-t-il dit.



Le ministre a relevé que le Tchad, grâce aux efforts et à la mobilisation, figure dans le Top 10 des pays les moins infectés par la Covid-19.