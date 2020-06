Tchad - Covid-19 : des dons du gouvernement "utilisés à des fins commerciales"

Le ministre de la Communication, porte-parole du Gouvernement, Oumar Yaya Hissein, a déclaré vendredi avoir constaté avec regret que les orientations du sous-comité sensibilisation du comité de gestion de crise sanitaire ne sont pas respectées par certaines organisations/relais.



Celles-ci "font de ces supports leur propre propriété, les entourant d'une publicité en faveur de leurs organisations sans en citer la source et la provenance de ces masques."



"Pire, d'autres utilisent ce don du Gouvernement à des fins commerciales", relève Oumar Yaya Hissein.



Il met en garde "tous ceux qui s'adonnent à ces pratiques mercantilistes" et précise que le sous-comité "se réserve le droit d'engager des poursuites contre les personnes qui profitent de ce don du Gouvernement pour en faire un usage autre que celui pour lequel il est destiné."



Le sous-comité a mis à la disposition de plusieurs organisations et entités une quantité importante de masques pour une distribution gratuite en faveur des couches vulnérables et des personnes démunies.