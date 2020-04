Tchad - Covid-19 : des enfants orphelins s'imprègnent des mesures barrières

La présidente de l'association Partenariat inter-africain pour le développement (PAID), Mme. Alkhadar Zenabe Abdelrahim, a lancé vendredi une campagne de sensibilisation contre le Covid-19 au profit de 120 enfants du village SOS Djari.



Cette campagne permet à l'association d'apporter son soutien aux enfants orphelins du village, à travers du matériel d'hygiène, dans le cadre de la prévention et de la lutte contre le Covid-19.



La présidente de l'association, Mme. Alkhadar Zenabe Abdelrahim, estime que "comme tout être humain, ces 120 enfants orphelins méritent une large sensibilisation contre le Covid-19 afin qu'ils puissent bénéficier d'une morale."



"Nos activités sont beaucoup plus basées en faveur des couches vulnérables à savoir : la campagne de sensibilisation et de remise des matériels de protection pour la prévention contre le Covid-19, ainsi qu'un don de sang pour les personnes vulnérables ; les soldats blessés, les femmes enceintes lors d'accouchements, les enfants orphelins et les enfants atteints d'anémie", précise Mme. Alkhadar Zenabe Abdelrahim.



Dans son intervention, le coordonnateur de SOS village Djari, Lazare Ahmat, souligne que "ce geste d'humanisme de PAID, est louable et salutaire pour le village."



Il adresse tous ses remerciements pour ces actions charitables en faveur des personnes vulnérables au Tchad.