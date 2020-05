Tchad - Covid-19 : des experts chinois attendus dans les prochains jours

Le ministre de la Santé publique a annoncé samedi que des experts chinois seront déployés au Tchad dans les prochains jours pour former et orienter le personnel soignant dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.



Pr. Mahamoud Youssouf Khayal s'est exprimé lors de la réception à N'Djamena d'un don du Centre de prévention et de contrôle des maladies de l'Union Africaine, offert par les Fondations Jack Ma et Ali Baba.



Selon Pr. Choua Ouchemi, coordonnateur national de la riposte sanitaire, l'équipe qui viendra faire la formation est très attendue. "Nous avons un gap en personnel, et cette formation est extrêmement attendue pour incrémenter les capacités de diagnostic", a-t-il dit.



À ce jour, le Tchad a enregistré 648 cas de Covid-19, 204 guérisons et 60 décès. Selon le ministère de la Santé publique, 384 malades sont actuellement sous traitement.