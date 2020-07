Tchad - Covid-19 : des jeunes en sensibilisation dans les lycées à Abéché

L'association des anciens élèves du lycée bilingue Hissein Mahamat Itno d'Abéché poursuit sa campagne de sensibilisation sur la Covid-19 dans les établissements scolaires de la ville d'Abéché.



Les membres de ladite association se sont rendus mardi au lycée Al Azhar pour la même activité de sensibilisation.



Le proviseur du lycée Al Azhar, Tahir Abakar Doutoum, a salué l'initiative de l'Amical des anciens élèves du lycée bilingue Hissein Mahamat itno avant d'inviter ces élèves à respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement pour freiner la propagation de cette pandémie à coronavirus.



Pour lui, il faudra que les enseignants et élèves ainsi que toute la population du Ouaddaï prennent conscience de cette pandémie de Covid-19.



C'est pourquoi dit-il, que son institution respecte les règles édictées par le gouvernement à savoir le port obligatoire de cache-nez, le lavage des mains avant d'entrer dans les salles de classe, et la distanciation physique entre les élèves.



De son côté, le président de l'Amical des anciens élèves Hissein Idriss a salué le courage et l’abnégation des membres de l'association. Il a souligné que malgré la levée de certaines mesures, la vigilance doit être de mise pour l'éradication de cette maladie.



Hissein Idriss de renchérir que son organisation va continuer avec la sensibilisation dans d'autres établissements et les lieux publics pour faire rappeler aux citoyens les modes de transmission de cette maladie à coronavirus et les gestes qui sauvent. Il promet surtout de ne pas assouplir le respect des règles édictées par le gouvernement pour éviter une nouvelle vague de contamination.



Le président Hissein Idriss d’ajouter que la levée de certaines mesures ne signifie pas que la maladie n'existe pas ou est maîtrisée. Il faut donc toujours respecter les règles édictées. « Sinon, il y a une probabilité que cette maladie rebondisse encore dans le cas où la population ne prend pas en conscience la dangerosité de cette pandémie de Covid 19 et ne respecte pas les mesures barrières édictées par le gouvernement », a-t-il mis en garde.