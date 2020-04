Tchad / Covid-19 : des kits d'hygiène distribués de porte-à-porte à N'Djamena

L'association "Femme Aussi", en collaboration avec l'ONG "La voix de la femme", a distribué vendredi 70 sceaux destinés au lavage des mains au quartier Diguel, dans le 8ème arrondissement de N'Djamena.



Cette distribution de porte-à-porte dans les foyers s'inscrit dans le cadre d'une opération de sensibilisation initiée en faveur de la population. Elle a eu lieu en présence du chef de quartier et de l'imam du quartier.



D'après la présidente de l'association "Femme Aussi", Netoua Ernestine, "c'est un petit geste, minime, mais visant à accompagner le Gouvernement afin d'inciter la population à respecter les consignes d'hygiène.



Elle a indiqué que beaucoup de tchadiens n'ont pas les moyens d'acheter le nécessaire en matière d'hygiène. Cette initiative volontaire vise à aider les personnes aux faibles ressources.



Netoua Ernestine a lancé un appel à tous les tchadiens afin d'être solidaires et penser aux personnes défavorisées, particulièrement en cette période.



La présidente de L'ONG "La Voix de la femme", Amina Tidjani Yaya, a salué cette initiative dont elle se dit honorée.



"Ce sont des petits gestes mais ça touche et va droit au coeur", a ajouté Amina Tidjani Yaya qui a assuré que de telles actions se poursuivront afin d'aider le Gouvernement à lutter contre la pandémie du Covid-19.



Il y a quelques jours, l'association "Femme aussi" a réalisé cette même opération dans d'autres quartiers de la capitale.