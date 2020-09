Tchad - Covid-19 : des parlementaires intensifient la sensibilisation au Logone Occidental

Le Réseau des parlementaires pour la population et le développement, dans le cadre de ses activités de lutte contre la maladie à coronavirus, a organisé dimanche dernier à l’Église Évangélique n°1 de Koutou Guelmbague et dans le village Dobéni dans la sous-préfecture de Déli, des séances de sensibilisation.



À l’EET n°1 de Koutou Guelmbaye, c’est au cours du culte ordinaire qui a rassemblé des centaines de fidèles que les députés Laoubaou Abdias et Djéguinandé Malachie se sont relayés pour appeler chacun des fidèles au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement, seuls moyens de barrer la route au coronavirus.