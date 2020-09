Tchad - Covid-19 : descente de la commission mixte dans les agences de voyage

Le directeur général de la Gendarmerie nationale, le général Djontan Marcel Hoïnati, et des éléments de la commission mixte de riposte contre la Covid-19 ont effectué samedi une descente inopinée dans des agences de transport pour s'assurer du respect des mesures barrières.



Les transporteurs urbains et interubrains sont exhortés à respecter les conditions d'exploitation des activités de transport de personnes pendant la période de la pandémie.



Il s'agit particulièrement des termes de l'arrêté n°048 du ministère des Infrastructures et des Transports du 15 septembre 2020. L'arrêté prévoit :

- la disponibilité des dispositifs de lavage de mains (eau et savon) au niveau des agences de voyage ;

- le nettoyage des véhicules avec des désinfectants au moins une fois par jour ;

- le respect de la distanciation physique au niveau des guichets (marquage au sol) ;

- le port de masque de protection pendant toute la durée du voyage ;

- l'interdiction de toute activité de vente à bord du véhicule ;

- le respect du nombre de place assises prévues dans la carte grise du véhicule ;

- l'ouverture des fenêtres du bus afin de permettre une meilleure aération.