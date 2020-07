Tchad - Covid-19 : face au relâchement, la sensibilisation s’intensifie à N'Djamena

Une campagne de sensibilisation et de distribution des masques a été entamé samedi à N'Djamena, à l'initiative de l'association des Femmes anti-clivages. Le lancement a eu lieu au quartier Dembé, plus précisément à l'agence Sud Voyages de N'Djamena.



De nombreux masques ont été distribués à cette occasion, au grand plaisir des citoyens présents.



"Nous savons que ce n'est pas grande chose, mais c'est ce que nous voulons faire afin d'éviter la propagation du coronavirus. C'est une pandémie qui a ravagé le monde et qui continue à paniquer le monde", a indiqué la présidente de l'association Femmes anti-clivages, Mme. Zenaba Florence.



Selon elle, "c'est vrai que depuis quelques semaines, les cas de contamination et le nombre de morts ont baissé mais c'est pas du tout une raison pour laisser tomber les mesures barrières. Il faut que la lutte continue."