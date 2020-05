Tchad - Covid-19 : faut-il commander le remède malgache ? Le ministre de la santé répond

Le ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, a été interrogé lundi à l'Assemblée nationale par les députés sur l'éventuelle nécessité de commander le Covid-Organics (CVO), le remède préventif et curatif -à base d'artémisia- proposé par Madagascar.



Pr. Mahamoud Youssouf Khayal a indiqué qu'un courrier va être adressé au Président de la République "aujourd'hui" pour proposer la commande du Covid-Organics.



"Sur le sirop fait par Madagascar et qui guérit, le conseil scientifique a donné son accord. Le conseil scientifique du Tchad est en relation avec le conseil scientifique de certains pays", a dit le ministre.



"Nous avons opté pour au moins informer les plus hautes autorités par écrit. Aujourd'hui même on va déposer pour demander cette commande. C'est vrai que nous, nous y sommes pris un peu tard mais nous avons continuer à réfléchir et nous avons accepté (...) Nous aussi nous acceptons", a expliqué le ministre.



"Le conseil scientifique a déjà donné son accord", a précisé Pr. Mahamoud Youssouf Khayal, ajoutant que le courrier est "déjà prêt" et sera transmis au chef de l'État.



Il a laissé entendre que le chef de l'État devrait probablement accepter sachant que le conseil scientifique a donné son aval.