Tchad - Covid-19 : fin de confinement pour 603 personnes à l'école de Koutéré

603 ressortissants tchadiens de retour du Cameroun -essentiellement des étudiants- ont terminé vendredi leur période de confinement en quatorzaine à l'école de Koutéré, dans la province du Logone Oriental.



Les personnes déconfinées sont préalablement soumises à un test de température, et consultées par un médecin. Aucun symptôme ni cas de Covid-19 n'a été détecté.



"Nous avons des listes. On va vous appeler, nous avons les numéros. Il y a quelqu'un qui vérifie si vraiment c'est votre numéro. Ils appelent. Après l'identification, vous passez au thermoflash pour la prise de température. On note sur la fiche", selon les explications du délégué sanitaire provincial, Dr. Ali Soumaine, à Alwihda Info.



Il leur est ensuite remis un certificat de mise sous quarantaine, contresigné par le médecin consultant, le délégué sanitaire provincial du Logone oriental, Dr. Ali Soumaine, et le président du comité provincial et gouverneur de la province du Logone Oriental, le général de corps d'armée Moussa Haroun Tirgo.



Des bus sont affrétés par les autorités pour acheminer les citoyens vers leur destination finale.



Le gouverneur de la province du Logone Oriental a demandé aux citoyens déconfinés de respecter scrupuleusement les mesures barrières édictées par les autorités.



Le 6 avril dernier, 183 ressortissants ont été déconfinés de l'école de Koutéré.



552 citoyens sont encore confinés à l'école de Koutéré.